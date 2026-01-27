Nielegalne przesyłki z narkotykami trafiały do paczkomatów Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Współpraca policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i wydziału kryminalnego z Chełmna doprowadziła do zatrzymania 44-latka, który z wykorzystaniem paczkomatów, wysyłał do odbiorców paczki z narkotykami. Przy zatrzymanym funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków i gotówkę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i kryminalni z Chełmna, od kilku miesięcy pracowali nad sprawą wprowadzania do obrotu narkotyków przy pomocy paczkomatów.

Wszystko miało swój początek we wrześniu ubiegłego roku (2025). Policjanci z Chełmna dostali informację, że na terenie powiatu chełmińskiego oraz świeckiego w różnych paczkomatach, nadawane są paczki zawierające niedozwolone substancje. Chełmińscy mundurowi potwierdzili tę informację. Faktycznie, w jednym z nich ujawnili paczkę z zawartością kokainy. Po przejęciu przesyłki, dążyli do ustalenia osoby, która ją nadała. Jak ustalili funkcjonariusze z CBZC, był to 44-letni mieszkaniec powiatu świeckiego.

W czwartek (22.01.2026), w godzinach porannych, został on zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów z Zarządu w Bydgoszczy CBZC oraz kryminalnych z Chełmna. Mężczyzna zdołał nadać cztery paczki do paczkomatu, a kolejne cztery posiadał przy sobie.

Po przejęciu przesyłek, policjanci pojechali do miejsca zamieszkania 44-latka. Ostatecznie w paczkach oraz w jego domu, zabezpieczyli ponad kilogram suszu roślinnego, ponad 6 kg zbrylonej substancji krystalicznej i ponad 50 000 tabletek extasy. Wstępne testy wykazały, że wszystkie zabezpieczone substancje to narkotyki. Wkrótce będą one poddane szczegółowym badaniom w policyjnym laboratorium.

Dodatkowo policjanci zabezpieczyli przy zatrzymanym gotówkę w kwocie prawie 34 500 złotych, 6400 euro, a także w innych walutach.

Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 12 lat.

Na wniosek prokuratury z Chełmna, sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Teraz za swoje postępowanie będzie odpowiadać przed sądem.

