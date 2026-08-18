Oszustwo metodą „na prokuratora”. Kryminalni zatrzymali dwoje „odbieraków" Powrót Drukuj Intensywna i konsekwentna praca chełmińskich kryminalnych doprowadziła do zatrzymania dwojga podejrzanych o udział w oszustwie, w wyniku którego 86-letnia mieszkanka Chełmna straciła 32 tysiące złotych. Policjanci, od momentu zgłoszenia sprawy, nie zwalniają tempa. Sprawa jest rozwojowa, kryminalni nadal nad nią pracują i typują kto jeszcze może mieć związek z tym przestępstwem.

Przypomnijmy: do oszustwa doszło tydzień temu (18.08.2026) w Chełmnie. 86-letnia kobieta odebrała telefon od mężczyzny podającego się za prokuratora. Rozmówca przekonał ją, że jej mąż ma poważne problemy związane z rzekomym zawiadomieniem. Zbudowana przez oszusta historia miała jeden cel – wzbudzić strach i skłonić Seniorkę do przekazania oszczędności.

Kobieta, wierząc w przedstawioną jej opowieść, 32-latce, która pojawiła się w jej domu wręczyła 32 tysiące złotych

Chełmińscy kryminalni od początku intensywnie pracowali nad tą sprawą. Analizowali zebrane informacje co pozwoliło im na wytypowanie dwóch osób podejrzewanych o zaangażowanie w proceder. Efektem tych działań było pierwsze zatrzymanie.

Już trzy dni po zawiadomieniu o przestępstwie (21.08.2026) policjanci zatrzymali 41-letnią mieszkankę powiatu grudziądzkiego. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący udzielenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pomocy w popełnieniu oszustwa w zamian za korzyść majątkową.

Wobec 41-latki zastosowano dozór, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz opuszczania kraju.

Policjanci jednak nie zwolnili tempa. Dalsza intensywna praca nad sprawą przyniosła kolejny efekt.

Następnego dnia (22.08.2026) los kobiety podzielił 26-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego. Jak wynika ze zgromadzonych przez kryminalnych dowodów przejął on gotówkę, którą odebrała od Seniorki 41-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut tej samej treści co zatrzymana wcześniej kobieta i zastosowano wobec niego te same środki.

Sprawa jest rozwojowa. Chełmińscy kryminalni nadal intensywnie pracują nad ustaleniem wszystkich osób, które mają związek z tym przestępstwem.

Policjanci przypominają, że oszuści często działają w grupach. Jedni telefonują, inni odbierają pieniądze, a kolejni mogą zajmować się ich dalszym przekazywaniem. Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast zawiadomić o zdarzeniu funkcjonariuszy.

Pamiętajmy – prawdziwy policjant, prokurator, ani inny przedstawiciel instytucji publicznej nigdy nie będzie żądał przekazania gotówki w celu jej „zabezpieczenia”. Jeśli ktoś przez telefon próbuje nas przestraszyć i nakłonić do przekazania pieniędzy – rozłączmy się i skontaktujmy z bliskimi lub Policją.

Nie dajmy oszustom szansy na przejęcie oszczędności całego życia.